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ps4 本体　500TB モニターセット　グラセフ付き　値下げ不可
商品番号 M90497847754
商品名

ps4 本体　500TB モニターセット　グラセフ付き　値下げ不可
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ps4とモニターセットですコントローラーやコードなどお付けします箱が無いため　説明書などはありませんグラセフのカセット付きです
http://narcologia.ru/goods/mythic529335.html
http://narcologia.ru/goods/traverse669126.html
http://narcologia.ru/goods/unusable589374.html
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