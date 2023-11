ロニホーン RONI HORN 作品集

ロニ・ホーン作品集: RONI HORN



ロニホーンの様々な作品が収録されています。本文に大きなダメージはございませんが、傷、汚れ、日焼けがあります。中古品ですのでご理解いただける方に。以下、詳細----アメリカ人アーティストのロニ・ホーンは、その美しく構成された作品の控えめな力強さで世界中から尊敬を集めている。彼女の作品に非常に繊細に反映され、例えばAsphereIIIは、銅の球体のように見えるが、実際はわずかに歪んでおり非対称である。ホーンは、現代彫刻に対する私たちの概念を挫き、作品を体験する私たちの意識を研ぎ澄まし、世界における環境と存在の感覚を高めてくれる。ホーンの細部への配慮と詩的な繊細さは、彼女を世界で最も尊敬されるアーティストの一人に押し上げた。『YouAretheWeather』には、アイスランドの温泉に入った若い女性のほとんど同じ肖像画を何枚も並べ、自然光のわずかな、かろうじて知覚できる程度の違いがあり、ホーンは、非常に個人的でエロティックなイメージのために、ミニマル・アートのシリアル化を模倣している。インディペンデント・キュレーターであり編集者でもあるルイーズ・ネリは、ホーンの複雑な作品群の複雑なテーマと構造を「Survey(調査)」の中で考察しているが、そのシンプルさと直截さは健在である。ニューヨークを拠点に活動するキュレーター、リン・クックは、さまざまなメディアを横断して繰り返されるコンセプチュアルな関心事についてアーティストと議論している。ベルギーの美術理論家テアリー・デ・デュヴェは、写真インスタレーション『YouAretheWeather』で、アイデンティティの謎に焦点を当てている。作家は、ユダヤ系ウクライナ生まれのブラジル人小説家、クラリス・リスペクターの物語「暗闇の林檎」から短い抜粋を選んだ。リスぺクターにとっても、ホーンにとっても、物や場所への強い関心は、知覚における言語の役割についての注意深い研究と結びついている。本書は、ロニ・ホーンが自身の作品とその影響について雄弁に語った文章を、最も包括的にまとめたものである。仕様ペーパーバックサイズ:290×250mmページ数:160ページ図版:イラスト150点出版:PHAIDON