SEVENTEEN トレカ ジュン

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商品詳細
coexのトレカです。開封してからスリーブで保存してました。ご理解のある方のみご購入下さい。片面ダンボール補強で発送させていただきます。硬質ケース希望の方は＋100円で発送させていただきますので、コメントよろしくお願い致します。即購入OK【検索】SEVENTEENセブチスンチョルエスクプスS.CoupsジョンハンJEONGHANハニジスJoshuaジョシュアスニョンホシhoshiウォヌWONWOOジフンウジWOOZIミョンホミンハオディエイトthe8ミンギュmingyuソクミンドギョムDKスングァンバーノンハンソルディノチャンdinoトレカ2019
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