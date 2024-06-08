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⭐️未使用⭐️ デ・ジ・キャラットにょ1巻＋2巻　収納BOX付
商品番号 E92669914912
商品名

⭐️未使用⭐️ デ・ジ・キャラットにょ1巻＋2巻　収納BOX付
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤️DVD新品シュリンク未開封❤️⭐️商品状態DVDと付属品は新品未開封です。収納BOXにスレや汚れがあります。神経質な方や細かい方はご遠慮下さい。⭐️商品名❶デ・ジ・キャラットにょ(1)LimitedSPECIAL[DVD]❷デ・ジ・キャラットにょ(2)[DVD]⭐️商品詳細監督:桜井弘明演出:井上英紀原作・キャラクター原案:コゲどんぼシリーズ構成:池田眞美子キャラクターデザイン:山川吉樹美術監督:一色美緒音響監督:蛯名恭範音楽:増田俊郎声の出演:真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/亀井芳子/野島健児/南央美/菊池正美/かないみか
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