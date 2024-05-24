佐藤忠良作品集　大きな帽子　署名

初版外函にヤケ ヨゴレ見返しにヤケ（新聞の切り抜きがはさんであった跡で、署名と重なっていいます、ご注意ください）新聞切り抜き他はおおむねキレイあくまでも古本です、納得の上ご購入ください



佐藤忠良作品集 大きな帽子 毛筆署名・印



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