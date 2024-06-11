《大特価》ジャニーズJr./素顔4 関西ジャニーズjr

関西ジャニーズJr.素顔4DVD3枚組「ジャニーズjr.8.8祭り〜東京ドームから始まる〜」ライブ本編の他に「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year!!〜今年も関ジュとChuYear!!」の大阪城ホール公演のライブ本編とそのドキュメント映像が収録された豪華3枚組のDVDです。Disc-1「ジャニーズJr.８·８祭り東京ドームから始まる」ライブ本編Disc-2「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year今年も関ジュとChuyear」大阪城ホール公演ライブ本編Disc-3「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year今年も関ジュとChuyear」大阪城ホール公演ドキュメント数回再生済み正規ルートで購入ポストカード/フォトブック特典付き匿名配送、ネコポスで発送致します！即購入⭕️これ以上のお値下け不可とさせて頂きます。ご了承くださいなにわ男子#ジャニーズJr#CD・DVD#なにわ男子#りとるかんさい#Aぇグループ#関西ジャニーズ



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