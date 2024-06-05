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商品詳細
ポピー SAR自引き後スリーブに入れ保管しておりますがスリーブから出して撮影しました。トラブル防止の為美品をお求めの方は購入をお控えください。商品到着後の返品、返金、クレーム等は受け付けておりません。写真での判断でお願いします。発送に関しましては水濡れ、折れ防止をしっかりとして発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical463201.html
http://narcologia.ru/goods/Persia967688.html
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