スキマスイッチ POPMAN'S WORLD -Second- DELUXE盤

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スキマスイッチ、「TOUR 2019-2020 POPMANʼS CARNIVAL vol.2」中野公演 ... スキマスイッチ、「TOUR 2019-2020 POPMANʼS CARNIVAL vol.2」中野公演 ...

デビュー20周年を迎えたスキマスイッチのアニヴァーサリー・ベストアルバム！●2023年7月9日にデビュー20周年を迎えるスキマスイッチが、7月5日にアニヴァーサリー・ベストアルバムをリリース！2013年、デビュー10周年に発表された『POPMAN'SWORLD～AllTimeBest2003-2013～』の続編とも言える作品で、Disc1は過去10年間のシングル曲を中心にセレクトされ、またファンの間で人気の高い「藍」と「ボクノート」をリアレンジし新録音、さらに書き下ろしの新曲も1曲収録。そしてDisc2・Disc3は大橋卓弥・常田真太郎それぞれが選ぶオールタイム・ベストアルバムで構成された3枚組全45曲!●ファンクラブ盤は、「スキマスイッチ“LiveFullCourse2022”～20年分のライブヒストリー～」をスキマスイッチ本人による解説映像付き副音声でも楽しめる仕様となっており、さらに現在開催中であるスキマスイッチファンクラブツアー『V.I.P.Vol4』の5月2日(火)東京・ZeppHaneda公演のライブBlu-rayも付属された豪華な内容をスペシャルパッケージでお届け！【DELUXE盤（ファンクラブ限定）】●3CD＋2Blu-ray●スペシャル・パッケージ仕様新品未開封即購入OK！早い者勝ち！ご購入、コメント前に必ずプロフィールをお読みいただきますようよろしくお願いします。大橋卓弥常田真太郎