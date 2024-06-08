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hydrangea専用化中　Fender ハードケース Strat®/Tele®
商品番号 R37163676747
商品名

hydrangea専用化中　Fender ハードケース Strat®/Tele®
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Fenderボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ケースフェンダーアメリカンプロフェッショナル2のテレキャスター購入時（2023年9月）に付属してきたものですが、利用予定がないため使っていただける人に提供したく手放します。FenderハードケースDeluxeMoldedStrat®/Tele®Case,BlackTFQストラト/テレという商品名で検索すると詳細見れると思います。・新品、未使用でタグ付・実勢価格約26,400円・ハードケース、鍵（写真限り）※購入したギター取り出し時、メルカリ出品　撮影時以外は開封、持ち出しなどしていません※丁重に扱っておりますが一度開封はしている　ため神経質な方は購入お控えください　NC・NRでお願いします※購入時の梱包材、フェンダーの段ボールで　約1日で発送します。#フェンダー#fender#ハードケース#ストラトキャスター#テレキャスター
http://narcologia.ru/goods/organization946862.html
http://narcologia.ru/goods/injure288267.html
http://narcologia.ru/goods/flight521328.html

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