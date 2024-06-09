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PlayStation4 本体 ドラゴンクエスト メタルスライムエディション
商品番号 P56757076773
商品名

PlayStation4 本体 ドラゴンクエスト メタルスライムエディション
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 7,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体とはぐれメタルUSBカバーに傷が目立ちます。コントローラーにも少し傷があります。動作不良はありません。付属品は写真にあるものだけになります。発送の際、プチプチ等で保護してから段ボールに入れてヤマト運輸の宅急便で発送予定です。PlayStation4ドラゴンクエストメタルスライムエディション　CUHJ-10006ブランド：SONYPlayStationパッケージ種類：限定版セット内容：本体＋ソフトHDD容量：500.0GB色：シルバー系重量(kg)：2.8kg幅(mm)：275.0mm奥行き(mm)：305.0mm高さ(mm)：53.0mmポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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