倖田來未 ライブグッズ 2023

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商品詳細
KODAKUMILIVETOUR2023～angeL\u0026monsteR～〈第2弾グッズ〉〇TOWELHANDKERCHIEFSET×5ツアービジュアルやロゴ、KLOOPをモチーフにした全10種類のハンドタオルです。2枚1セット×5種類ビニールポーチ付きで小物やアメニティ入れとしてもお使い頂けます♪【サイズ】タオル：約W250mm×約H250mmポーチ：約W210mm×約H155mm【素材】タオル：綿100％ポーチ：PVC【原産国】中国#倖田來未#エンジェル#モンスター#ライブ#ライト#倖田組#ANGEL#MONSTER#ハンドタオル
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate647548.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis511644.html
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