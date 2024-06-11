PSP キングダムハーツ同梱版

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【PSP-3000キングダムハーツ同梱版】ディズニーが好きで購入しましたがクリアできず眠っていたので出品いたします。付属のバッテリーは膨張していたため破棄しました。ボタン操作やソフトの読み込み確認済みです。出品のために保護フィルムを剥がしたところ、内側に少し埃が入っていることに気づきましたが、電源を入れれば気になりません。素人管理の中古品ということをご理解いただき、ノークレームノーリターンでお願いいたします。■付属品PSP-3000本体KINGDOMHEARTSBirthbySleepソフトメモリーカード4G(本体の中に入れてあります)充電器およびケーブル説明書外箱なしSONYPlayStationPortablePSPJ-30012color:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY