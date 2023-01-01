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【直筆サイン入り】森山直太朗 弾き語りベストアルバム「原画 I」「原画 II」
商品番号 O53653035301
商品名

【直筆サイン入り】森山直太朗 弾き語りベストアルバム「原画 I」「原画 II」
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,456 円
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商品詳細

森山直太朗、原画Ⅰ・原画Ⅱライブ会場で購入しました。直筆サイン入りです。チラシ2枚お付けします。新品未使用です。袋に入れて大切に持ち帰りましたが、購入時からビニールなどには入っていない状態でした。ご了承の上ご購入お願い致します。送料込みです。宜しくお願いします。#森山直太朗#原画
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