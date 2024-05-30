S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ(アベンジャーズ/エンドゲーム ...

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商品詳細
S.H.Figuartsキャプテン・アメリカ(アベンジャーズ/エンドゲーム)コレクション整理の為出品します。開封しておりますが、ほぼ使用していないため新品同様です。#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_エンドゲーム『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#S_H_Figuartsキャプテン・アメリカ_アベンジャーズ_エンドゲーム_フィギュア種類···アクションフィギュア
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