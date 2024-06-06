【超美品】globe/globe tour1999 Relation〈2枚組〉

■たくさんの商品の中から覧頂き、ありがとう御座います■数回しか再生していなくて、ディスクも箱も傷もなく綺麗です。新品と変わらないかも。目視では。■動作確認■再生確認できています。写真にあるものが全てです。■DVD2枚、ブックレット、説明書、外箱などは、暗所で保管していました。盤面には目立つ傷はありません。■箱やブックレットには経年のスレなどは目視では見つかりませんでした。ブックレットは手付かずです。■15周年等で再度販売されてますが、なぜかDVD1枚になっております。様々なトリックや演出で話題となったライブDVDです。■2枚目に収録されてるFACEとLoveagainが収録されてるのはこの商品だけかもしれません。■付属品は画像の物のみになります※■発売から年数が経っている商品のため、大事に保管してましたが、それなりの保存感があることをご理解頂ける方のみお願い致します。非常に傷もなくキレイですが中古品として出品なんで全体的に良好な状態だと思います。■あくまで、中古品としての出品なんで、ご理解頂ける方、ご購入をお願い致します。完璧な状態をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。上記ご納得の上検討してください。破損や傷がつかないように梱包。宅配発送です。【お願い】■値下げ交渉あり■■値下げ交渉や気になる点や不明な点がある場合は購入前にお問い合わせください。#globe#CD・DVD#globetour1999Relation#Relation#box#限定#小室哲哉#TETSUYAKOMURO#KEIKO #KCO#MARCPANTHER#TMNETWORK#YOSHIKI#CyberX#push#初回限定 #初回限定BOX#TETSUYAKOMURO#KCO#マーク・パンサー#小室哲哉#TK#TetsuyaKomuro#keiko#kco#markpanther



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