XIIX　CD＋2Blu-Ray disc初回限定A 新品未開封

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商品詳細
XIIX［CD+2Blu-rayDisc+フォトブックレット］＜初回限定盤A＞新品未開封『XIIX』先行予約応募フライヤー付き直筆サイン入り最新アー写ポストカード付き＜収録曲＞01.魔法の鏡02.月と蝶03.スプレーfeat.SKY-HI\u0026谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)04.次の朝へ05.シトラス06.あれ07.まばたきの途中feat.橋本愛08.アカシ09.正者の行進10.うらら11.WhiteSong12.タイニーダンサー13.AllLight＜初回生産限定盤付属BD/DVD収録内容＞[Disc1]「XIIXLIVETOUR『intheRough1』atTOKYODOMECITYHALL2022.06.06」[Disc2]「XIIXLIVETOUR『SANITY』atLINECUBESHIBUYA2022.10.20」#XIIX#テントゥエンティ#斎藤宏介#須藤優#アルバム
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