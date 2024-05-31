本所おけら長屋(1卷～20卷)

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「本所おけら長屋(一卷～二十卷)」畠山健二定価:￥619～700#畠山健二#畠山_健二#本#日本文学／小説・物語比較的状態は良いものをこちらで購入して一読しました。中古品、素人確認とご了承の上ご検討下さい。こちら、20冊セットでのお取り引きでお願いします。おけら長屋の人情話、笑って泣いてあっという間の20卷でした。