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【スーパーファミコン】奇々怪界 月夜草子 海外版 SFC
商品番号 V21274092056
商品名

【スーパーファミコン】奇々怪界 月夜草子 海外版 SFC
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

奇々怪界月夜草子海外版です。海外版ですので作りが違いますが、とりあえず遊びたい、説明書は見たい！という方向けです。現状品です。プレイは我が家では問題なくできました。写真ではわかりにくいですが若干箱表紙に汚れがございます。神経質な方はご購入をお控え下さい。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement625099.html
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