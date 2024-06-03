【スーパーファミコン】奇々怪界 月夜草子 海外版 SFC

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商品詳細
奇々怪界月夜草子海外版です。海外版ですので作りが違いますが、とりあえず遊びたい、説明書は見たい！という方向けです。現状品です。プレイは我が家では問題なくできました。写真ではわかりにくいですが若干箱表紙に汚れがございます。神経質な方はご購入をお控え下さい。
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