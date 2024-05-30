SEVENTEEN 「IDEAL CUT IN JAPAN」 Blu-ray

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商品詳細
【必見！】初回限定盤！！！新品未開封品です！もう手に入らないと思います！✿お値下げ可能です！ぜひお気軽にコメントください！『2018SEVENTEENCONCERT'IDEALCUT'INJAPAN』SPOT映像【商品詳細】『2018SEVENTEENCONCERT'IDEALCUT'INJAPAN』Blu-ray（1BRD+PHOTOBOOK）〈Loppi・HMV限定盤（Blu-ray+PHOTOBOOK）〉・DVD(2disc/本編約165分＋メイキング約63分)・Blu-ray(1disc/本編約165分＋メイキング約63分)★フォトブック(100ページ)★ランダムフォトカード1枚(メンバーソロ全13種)★スリーブケース付スペシャルデジトレイ仕様※DVD・Blu-rayの映像および印刷物の内容は同じです。※上記「★」が付いている特典はDVD・Blu-ray共通です。※現在製作中のため、内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。※画像はイメージです。実際のジャケット写真とは異なります。#SEVENTEEN#セブチ#ライブ#コンサート#ワールドツアー#Blu-ray#初回限定盤
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