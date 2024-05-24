R》茶道具 老松地紋 肩衝釜 釜鐶【釜師/佐藤浄清造】共箱（230821い2 ...

ご覧頂きましてありがとうございます。老松地紋肩衝釜鐶付【釜師/佐藤浄清】で御座います。釜内、僅かに錆箇所ございますが目立った傷み無く綺麗です。釜肌、薄く点々とシミ箇所有り。目立った傷み無し。浄清刻印有サイズ口径約11㎝×径約25.5㎝高さ約18㎝共箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。



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