エレファントカシマシ プロモーション カセット

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商品詳細
エレファントカシマシ明日に向かって走れ/2人の冬プロモーション用のカセットテープです。年数が経過している物です。状態は写真でご確認ください。●プロフをお読みいただきまして、ご理解いただけた方のみご購入ください。エレカシ宮本浩次石森敏行高緑成治冨永義之ポニーキャニオン
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