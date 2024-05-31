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パッチワーク作品　７人の小人
商品番号 D16975395228
商品名

パッチワーク作品　７人の小人
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

だいたいですか、W118センチ✖️H70センチ　の壁掛け用です。使用歴あり、押しピンの穴があります。ご了承いただける方、宜しくお願いいたします。
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