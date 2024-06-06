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Xbox Series S512 GB　マイクロソフト
商品番号 D91707582953
商品名

Xbox Series S512 GB　マイクロソフト
ブランド名 エックスボックス
特別価格 税込 14,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スマートでコンパクトなフォーム　ファクターの新世代ゲーミング。４世代にわたる数々のXboxゲームをプレイしよう。今までにない速度を体験しよう。開封し、ほとんど使用しておりません。・XboxSeriesS本体・Xboxワイヤレスコントローラー・ハイスピードHDMIケーブル・ワイヤレスLAN対応箱に表示されているゲームは別売りです。※土日祝日は、対応できませんのでご了承ください。
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