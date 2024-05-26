バーニングペーパー(GBソフト、箱・取説無し、動作確認済)

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商品詳細
ゲームボーイの「バーニングペーパー」というレアソフトです。長年ソフトケースに入れられ保管されていたためソフト本体の状態はキレイです。写真3枚目のようにソフトケースに入れての発送になります。#ゲーム#アクション#ゲームボーイ
http://narcologia.ru/goods/rebellion884278.html
http://narcologia.ru/goods/preference235338.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation849421.html
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