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バーニングペーパー(GBソフト、箱・取説無し、動作確認済)
商品番号 X41013312876
商品名

バーニングペーパー(GBソフト、箱・取説無し、動作確認済)
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイの「バーニングペーパー」というレアソフトです。長年ソフトケースに入れられ保管されていたためソフト本体の状態はキレイです。写真3枚目のようにソフトケースに入れての発送になります。#ゲーム#アクション#ゲームボーイ
http://narcologia.ru/goods/rebellion884278.html
http://narcologia.ru/goods/preference235338.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation849421.html
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