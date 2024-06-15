【追加画像】洋書　Designs by Erte エルテ　ハーパーズバザー

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商品詳細
こちらは、追加画像です。ご購入はできません。カラーページ８ｐのアップ画像のご希望をいただきましたが、この本の全開での撮影は無理なタイプです。折り目や開き癖など傷みになりますので、なにが掲載されているか、わかる程度しか撮影ができませんでしたこと、ご容赦ください。掲載されているのは以下の表紙です。ネット検索して頂ければ、どのようなイラストかご覧いただけるとおもいます。Harper'sBazarjanuary1918december1918february1919march1919may1919november1921august1922june1923このページのコンディションは、経年の傷みと黄ばみがありますが目立った折れや、書き込みはありません。ご購入希望の際は、下記をクリックして本出品からお願いいたします。#moemi出品の書籍関連はこちらより
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