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ニッコールクラブ　こどもたち非売品
商品番号 U54092023524
商品名

ニッコールクラブ　こどもたち非売品
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和51年発行　ニッコールクラブ　会員向け　非売品写真集です。印刷ー凸版印刷　年代物の、貴重な、写真集になります。3部構成の、写真集　昭和時代の小さなこども達の表情が　素敵な写真集です。レトロ感あるモノクロに　なります。カバーは　破れあります。年代物の為　色あせあります。レアな今では手に入らない写真集です。コレクションにもどうぞ！
http://narcologia.ru/goods/competitive86081.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce549055.html
http://narcologia.ru/goods/Persia949888.html
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