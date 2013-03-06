ニッコールクラブ　こどもたち非売品

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昭和51年発行 ニッコールクラブ 会員向け 非売品写真集です。印刷ー凸版印刷 年代物の、貴重な、写真集になります。3部構成の、写真集 昭和時代の小さなこども達の表情が 素敵な写真集です。レトロ感あるモノクロに なります。カバーは 破れあります。年代物の為 色あせあります。レアな今では手に入らない写真集です。コレクションにもどうぞ！