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テイルズオブシンフォニア　フェスティバル　台本
商品番号 H36255284810
商品名

テイルズオブシンフォニア　フェスティバル　台本
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 9,823 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイルズオブシンフォニア　フェスティバルイベント朗読台本複製サイン入り開いていません。会場で公開されなかった未公開スキットの分岐内容が全て収録されている、当日入場者限定品です未読ですがそのまま手渡されたので、袋に入れて保管しました。神経質な方はご遠慮ください。段ボール補強もしくはプチプチ2巻＋水濡れ防止させて頂きます即購入可能
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