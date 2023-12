STAGE TELEVISION DESIGN No.2 1974〜1978

STAGETELEVISIONDESIGN No.2 1974~1978 JAPAN日本の舞台テレビ美術 第2集著者日本舞台テレビ美術家協会編出版社日本舞台テレビ美術家協会刊行年1980/初版絶版ページ数248pサイズ 大本B5判日本舞台テレビ美術家協会が編集した日本の舞台テレビ美術の第2集です。現在絶版の図録で編集著者は、日本舞台テレビ美術家協会となります。加盟している舞台美術家をの1974年〜1978年の新劇、前衛演劇、歌舞伎、音楽イベント、ミュージカル舞台、TVドラマ、テレビショーの作品と共にあいうえお順に紹介しています。時代はカラーTVの普及でTV美術の重要と地位が高くなって日本は世界の作品賞をとるほどに素晴らしい技術とセンスに溢れています。✳︎掲載作家妹尾河童(CX)朝倉摂大橋泰弘(SKD)勝野英雄(劇団民發)桜井睡展佐藤志都子品川洋一(日本演劇協会/国際演劇協会)園良昭(東京芸術座)鈴木俊郎(YTV)高橋輝光(MBS)任田幾英(宝塚歌劇団)仲川吉郎(日本演劇協会/国際演劇協会)根岸正晃(日本演劇協会/国際演劇協会)根本英洋(国立劇場)畑野一恵(劇団民藝)星野毅(人形劇団プーク)三輪祐補(SKD)青柳敏郎(NHK)桜井哲夫(TBS)薩本尚武(CX)柴田千之(MBS)島崎隆(中部日本放送)菅野義正(EX)島公靖(NHK)中嶋隆美(NHK)平井堯(NTV)要森信之(CX)藤本勉(EX)水速信孝(NHK)宮井市太郎(NHK)門奈昌彦(NTV)飯田稔(TBS)荒木幹夫(NHK)伊加田隆司(YTV)板垣昭次(EX)奥津撤夫(NTV)川端淳朗(NTV)佐藤弘樹(EX)志村靖夫(NTV)高橋幸夫(CX)高橋秀雄(NHK)田原英二(NTV)根本研二(CX)馬場文衡(CX)三原康博(TBS)山崎博(每日舞台)五十嵐公一「EX)伊川陽一(NHK)大野博司(NHK)加藤昌男(TBS)川村芳久(kTV)草間康雄(EX)沓沢昌弘(NTV)浜野章彦(NTV)鴫原恵右(EX)杉山茂(NHK)関精二(CX)中込清皓(EX)船越一男(YTV)星野昭(NHK)丸岡末男(YTV)山内祐二(EX)山田满郎(TBS)三田潤之助(NHK)その他…



2023年最新】LEVI STAGEの人気アイテム - メルカリ



別冊The English Journal カリフォルニア・ドリーミング / 矢口書店 ...



今年も話題の JAPONISEE 初版本 日本語版 三國清三シェフ集大成の大型 ...



10/15(日) 湾岸レコードフェア第2回 開催! ~100万枚の ...



Phase IV (1974 film) - Wikipedia



RMIT Design Archives Journal Vol. 12 No. 2, 2022| Australian ...



2023年最新】日本舞台美術家協会の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】日本舞台美術家協会の人気アイテム - メルカリ



ブラックフェイス - Wikipedia



ヒストリー:KOKI MITANI'S SHOW GIRL|PARCO STAGE



List of performances on Top of the Pops - Wikipedia



ヒストリー:KOKI MITANI'S SHOW GIRL|PARCO STAGE



The Hopkins Review Vol. 15 No. 2 by Johns Hopkins University Press ...



Amazon.co.jp: Vladimir Horowitz live at Carnegie Hall: ミュージック



2023年最新】LEVI STAGEの人気アイテム - メルカリ