BTS 写真集Dicon Vol.2 未開封

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BTS写真集DiconVol.2JAPANSPECIALEDITION*未開封です2019年12月に販売され瞬く間に完売したBTS写真集『BEHINDTHESCENE』。LAの地で撮影された最高のビジュアルと、数々の感動エピソードが満載された神インタビューから爆発的売り上げを記録し、完売後も再発売が長らく熱望されていました。そしてこのたび、ついにBTS写真集『BEHIND』として発売が決定。オリジナル版より40ページの増ページ、またこれまで完全未公開だったラスベカスでの撮影シーンを含んだ150点もの未公開写真を加え再編集しています。その他、豪華特典もついたファン必携となる「ARMYのバイブル」です。【DiconJAPANSPECIALEDITION内容】●カバー、写真集本体、特典含めてすべて韓国語表記ではなく⽇本語表記に変更●オリジナルスリーブに変更し、写真はDiconJAPANSPECIALEDITION用に再編集●LAで撮り下ろされたプレミアム写真、『DNA』のジャケット\u0026MV撮影のオフショット、BillboardMusicAwardsやAmericanMusicAwards出演に完全密着、そして今回初公開となるラスベガスで撮影されたプライベート感満載の“サマーバケーション”…など7人の魅力をすべて収めた500点近い写真を収録●不遇の練習生時代から苦難やバッシングを乗り越えたデビュー、そしてJUNGKOOKが号泣した“運命の場面”・・・10000字以上にわたって7人が初めて語る感動のインタビュー【付録】①DiconのJAPANSPECIALEDITIONのために特別に製作された高級仕様の鉛筆セット:5本②レンチキュラー仕様でサイズもプレミアムサイズとなったポストカードセット:7枚③破損しにくいプラスチック素材で製作されたハイクオリティな両面フォトカード:8枚④オリジナル写真によるピンボタンセット:7個