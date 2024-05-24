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極美品)ポケモンカード　アルセウスVSTAR
商品番号 F79266896239
商品名

極美品)ポケモンカード　アルセウスVSTAR
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)即購入可能✩.*˚早い者勝ちです‼️ー状態ー完全美品(所見としては、白かけ、折れ、凹み、傷なし)ー発送ースリーブに入れたのち、角折れ・水濡れ防止のうえ発送致します。商品返品は致しかねますので、ご了承ください。#ポケモン#ポケットモンスター#カードゲーム#トレカ#トレーディングカード#強化拡張パック
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