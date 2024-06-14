中国清時代染付焼き物花瓶

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商品詳細
サイズは約φ6✖️14.5センチ中国清時代の焼き物と思われます。ご検討の程よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln208502.html
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