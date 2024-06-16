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＜ジャンク品＞PS4 CUH-2000 （500GB）
商品番号 T32127761732
商品名

＜ジャンク品＞PS4 CUH-2000 （500GB）
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

playstation4（プレイステーション４）CUH-2000500GBモデル本体になります。箱・説明書なし。USBケーブルなし、モノラルヘッドセットなし。HDMIケーブル・電源ケーブルコントローラー１個が付属しています。ファームウェアは10.1です。電源は入りますしホーム画面まで行きますが分解歴がありますのでジャンク品です。（端子写真参照）ハードディスクはあります。（写真参照）コントローラ―も動作未確認の為ジャンク品扱いになります。ジャンク品として御理解の上で購入・ご検討よろしくお願いします。
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