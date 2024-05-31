【美品】PSP-3000 黒色 箱付き

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ご覧いただきありがとうございます。箱付美品のPSP-3000です。購入して2～3回しか起動していない為、本体の状態はかなり良いです。電池が膨張しており、充電ケーブル使用時のみ起動ができます。おまけにサルゲッチュのカセットをお付けします。本体・ゲームカセット共に動作確認済み。箱は潰した状態で発送いたします。ネコポスにて発送予定。ご不明点あれば事前にコメントをお願いいたします。SONYPlayStationPortablePSP-3000KPBcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY