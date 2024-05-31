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商品詳細
書名：洛陽漢墓壁画編者：洛陽市第二文物工作隊発行元：文物出版社出版年：1996/10判：A4ページ：精装 211p解説：カラー図版178点西漢卜千秋墓壁画等12種の壁画A4精見返しに経年によりややシミがすこしあリ(写真７枚目)
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