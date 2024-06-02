【新品、未開封】大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險- 特別装丁版



大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒険- 特別装丁版[3DS]



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小嶋慎太郎 on X:



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ご覧いただきありがとうございます(^^)「大逆転裁判-成歩堂龍ノ介の冒險-特別装丁版」特別装丁版の名にふさわしい、『大逆転裁判』の世界をより深く楽しむことのできる一本です。【内容】ニンテンドー3DSソフト『大逆転裁判-成歩堂龍ノ介の冒險-』 カプコン※生産数に限りがございます。予めご了承ください。○型番:CPCS-01107 プレイ人数:1人自宅で大切に保管していました。動作確認をしたいところですが、それよりも未開封を優先して出品しています。動作よりも未開封を優先されたい方、ご理解ある方の購入でお願いいたしますm(__)m#あかなおもちゃ #カプコン #ゲーム #アドベンチャー #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS #任天堂 #逆転裁判 #特別 #ソフト