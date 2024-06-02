名灸穴の研究　深谷伊三郎

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経年による汚れヤケがあります。状態につきましては画像にてご確認をお願い致します。赤線が引いてありますが他は綺麗だと思います。ご購入後のキャンセル返品クレーム等は受け付けていません。神経質な方はご遠慮下さい。御理解の上ご購入お願い致します。