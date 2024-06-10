PS3 CECH2000B 250GB FF13 ライトニングエディション

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商品詳細
PS3FINALFANTASYXIIILIGHTNINGEDITION暗所にて保管しておりましたが年式相応の劣化があります。画像にてよくご確認ください。初期化した上で発送いたします。付属品はHDMIケーブル電源ケーブル社外コントローラー説明書になります。動作確認済み発送前にもう一度動作確認してから発送いたします。
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