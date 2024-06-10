廃盤 ヴェロニカゲリン サウンドトラック 国内盤 帯あり ケイトブランシェット

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商品詳細
ヴェロニカゲリンVERONICAGUERINサウンドトラック廃盤国内盤対訳歌詞あり帯あり定価¥2476+税CCCDケースに薄っすらとした擦れがあります。ブックレット、対訳歌詞、帯、ディスクには目立った傷、折れ、破れ、割れ、汚れ等はございません。発送は定形外郵便、もしくはスマートレターを予定しております。※出品初心者です。ご不明な点、ご不安などございましたら、事前にコメント欄でご連絡をいただけると幸いです。宜しくお願いいたします。#ヴェロニカゲリン#VERONICAGUERIN#ケイトブランシェット#シニードオコナー#ブライアンオドネル#ジェリーブラッカイマー#ハリーグレッグソンウィリアムズ#アルマゲドン#エネミーオブアメリカ#アイルランド#実話#サントラ#レア#廃盤#国内盤
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