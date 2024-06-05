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速水御舟作　　昭和8年作　桔梗図木版画掛軸　　便利堂参考　　掛軸一幅　582
商品番号 K22961644461
商品名

速水御舟作　　昭和8年作　桔梗図木版画掛軸　　便利堂参考　　掛軸一幅　582
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 24,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···木版画　　　　　　　　　速水御舟作　　昭和8年作　　　　　　　　　　　　　　　扇面　月に桔梗図　［銀箔扇面］形式···掛け軸・掛軸　　　　　　掛軸一幅　　軸先良品　　桐箱主題···静物　　　　　　　　　　桔梗図木版画掛軸　　　　状態　　　　　表具　作品共概ね良好な状態です。　　　　サイズ　　　　表具　　123.cmX57.5cm銀箔扇面　24cmX49cm桐箱　　65cm7.5cm8.0cm100サイズゆうパックで発送します。　　　　　　　非常に垢抜けした御舟の扇面　　桔梗図木版画掛軸です。　　　　　　　初秋から掲載されたら、良い趣ある作品です。　　　　　　　自信を持ってお勧め致します。
http://narcologia.ru/goods/pompous321423.html
http://narcologia.ru/goods/waveform578017.html
http://narcologia.ru/goods/browse613891.html
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