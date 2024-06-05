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- 速水御舟作 昭和8年作 桔梗図木版画掛軸 便利堂参考 掛軸一幅 582
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商品詳細
種類···木版画 速水御舟作 昭和8年作 扇面 月に桔梗図 ［銀箔扇面］形式···掛け軸・掛軸 掛軸一幅 軸先良品 桐箱主題···静物 桔梗図木版画掛軸 状態 表具 作品共概ね良好な状態です。 サイズ 表具 123.cmX57.5cm銀箔扇面 24cmX49cm桐箱 65cm7.5cm8.0cm100サイズゆうパックで発送します。 非常に垢抜けした御舟の扇面 桔梗図木版画掛軸です。 初秋から掲載されたら、良い趣ある作品です。 自信を持ってお勧め致します。
http://narcologia.ru/goods/pompous321423.html
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