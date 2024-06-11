タミヤ スプレーワーク ペインティングブースIIシングルファン74538

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商品詳細
新品で購入し何度か使用しました。動作確認済みです。発送の際は購入時の箱はあるのでそちらに入れて発送します。タミヤスプレーワークペインティングブースIIシングルファン74538#ヌル#タミヤスプレーワークペインティングブースIIシングルファン74538
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