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商品詳細
☆自分は使用していません。 胴は黒漆塗り、金蒔絵で、 とても綺麗です。胴の裏は 刻みが写真の通り入ってい ます。とても良い物です。☆皮は、使用感がなくとても綺 麗です。☆調べは少し使用感がありますが、本麻です。 全体的にとても良い商品だ と思います。 ☆今すぐ発送できます。☆桐の箱は、手作りです。よろしくお願いいたします。
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