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和楽器　締太鼓
商品番号 Y91297761103
商品名

和楽器　締太鼓
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 20,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆自分は使用していません。　胴は黒漆塗り、金蒔絵で、　とても綺麗です。胴の裏は　刻みが写真の通り入ってい　ます。とても良い物です。☆皮は、使用感がなくとても綺　麗です。☆調べは少し使用感がありますが、本麻です。　全体的にとても良い商品だ　と思います。　　　　　　☆今すぐ発送できます。☆桐の箱は、手作りです。よろしくお願いいたします。
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