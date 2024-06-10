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商品詳細
「ニンテンドー3DSミスティピンク」任天堂定価:￥14286本体表面、目立つキズなく、綺麗本体裏面に写真に映らない程度の傷が有り•画面殆どキズ無し。（上下画面フィルムを貼った状態）•画面ヤケ無し。•起動、ゲームプレイ等、一連の動作確認OK•初期化済み〈セット内容〉•本体•専用タッチペン（純正）•専用充電アダプター 充電台（純正）•取扱い説明書•ARカード 6枚SDカード2GB付属数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます！即購入頂いた方を優先させて頂きますので予めご了承ください。宜しくお願いします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】
ニュースリリース : 2011年9月13日
任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円
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