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ポケモンカード　151 カードファイルセット　2種
商品番号 C59965600533
商品名

ポケモンカード　151 カードファイルセット　2種
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①ポケモンカード151カードファイルセット　フシギバナ・リザードン・カメックス②ポケモンカード151カードファイルセット　モンスターボール以上2点となります。どちらも未開封でパック、プロモカード欠品も当然ありません。発送時はプチプチで包み、段ボールに入れ発送いたします。#ポケモンカード#ポケカ#御三家
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