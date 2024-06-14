Mr.Children ／ SUPERMARKET FANTASY ／ 商品一式

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Mr.Children／SUPERMARKETFANTASY／商品一式ＣＤ＋ライブツアーＤＶＤ＋コンサートパンフレット＃Mr.Children＃ミスチル＃ミスターチルドレン#SUPERMARKETFANTASY＃ＣＤ＃ライブツアーＤＶＤ＃コンサートパンフレット断捨離・コレクションの整理のために、欲しいという方にお譲りします。通算15枚目のオリジナル・アルバム。映画『恋空』の主題歌「旅立ちの唄」から「HANABI」までのシングルや、初の配信限定曲「花の匂い」など2008年話題のナンバーを多数収録。前作より親しみやすく、よりアーティスティックな魅力を増した\"リスナーと一緒に完成させる\"アルバム。Mr.ChildrenTour2009～終末のコンフィデンスソングス～2008年12月にリリースとなった「SUPERMARKETFANTASY」を引っさげ、バンド結成20周年を迎えるにふさわしいスペシャル版!5月14日\u002615日東京公演、'憧れの頂上'日本武道館で行われた感動のライブ。Mr.ChildrenDOMETOUR2009～SUPERMARKETFANTASY～INTOKYODOME45万人を動員した\"Mr.ChildrenDOMETOUR2009～SUPERMARKETFANTASY～\"から、東京ドーム3daysの模様を映像化。往年のヒット曲から新曲までを収録。最新鋭の技術を駆使し、\"ミスチル史上一番ド派手なライヴ\"と謳われた一大エンターテインメント・ショー。