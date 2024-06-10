法学 手形法小切手法講義案 鈴木竹雄 著 1941年 希少 レア 入手困難 ...

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【希少】【レア】【入手困難】「手形法小切手法講義案鈴木竹雄著岩波書店1941年」です。昭和16年5月10日3版発行押入れの奥から出てきた昭和前半の古本の1冊です。懐かしく思われる方もおられるのではないでしょうか。自宅保管の古い本ですので、変色、色あせ、黄ばみ、凹み・折れ、傷等ご容赦お願いいたします。特に外箱、カバーパラフィン紙は経年の変色破れが見られます。家庭保管の中古品古本であることを、ご理解、ご納得の上ご購入くださる方にお譲りいたします。古本 レア 希少 貴重 レトロ 入手困難 アンティーク 骨董品 骨董本 古書 ヴィンテージ 昭和レトロ 大正浪漫 コレクター コレクション 絶版本 絶版 手形法小切手法講義案 鈴木竹雄 岩波書店 値下げ#鈴木竹雄#鈴木_竹雄#手形法小切手法講義案#手形法#小切手法#値下げ#本#社会／法律