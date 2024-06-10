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法学　手形法小切手法講義案 鈴木竹雄 著 1941年 希少 レア 入手困難
商品番号 C82254996605
商品名

法学　手形法小切手法講義案 鈴木竹雄 著 1941年 希少 レア 入手困難
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少】【レア】【入手困難】「手形法小切手法講義案鈴木竹雄著岩波書店1941年」です。昭和16年5月10日3版発行押入れの奥から出てきた昭和前半の古本の1冊です。懐かしく思われる方もおられるのではないでしょうか。自宅保管の古い本ですので、変色、色あせ、黄ばみ、凹み・折れ、傷等ご容赦お願いいたします。特に外箱、カバーパラフィン紙は経年の変色破れが見られます。家庭保管の中古品古本であることを、ご理解、ご納得の上ご購入くださる方にお譲りいたします。古本　レア　希少　貴重　レトロ　入手困難　アンティーク　骨董品　骨董本　古書　ヴィンテージ　昭和レトロ　大正浪漫　コレクター　コレクション　絶版本　絶版　手形法小切手法講義案　鈴木竹雄　岩波書店　値下げ#鈴木竹雄#鈴木_竹雄#手形法小切手法講義案#手形法#小切手法#値下げ#本#社会／法律
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