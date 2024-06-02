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ポケモンカード151BOX シュリンク付き未開封　ポケモンセンター産
商品番号 D28782017657
商品名

ポケモンカード151BOX シュリンク付き未開封　ポケモンセンター産
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 7,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151未開封シュリンク付き1BOXポケセンご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード1511boxシュリンク付き新品未開封です。ポケセンオンライン撮影のためダンボールから一度出してます。このダンボールを使用し送らせていただきます。返品等は致しかねます(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠`⁠)ポケモンカード151ミュウ未開封シュリンク付
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