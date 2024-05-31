動作確認済み Nintendo ファミリー コンピューター 本体 カセット 2本

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02260o-0mご覧いただきありがとうございます！○アイテムNintendo任天堂AV仕様ファミリーコンピューター本体コントローラーカセット2本AVケーブル電源アダプター説明書付きドラゴンクエスト麻雀昭和レトロゲームコレクションマニアヴィンテージ○サイズファミコン本体箱タテ20cmヨコ25cmマチ6cmドラクエ箱タテ9.5cmヨコ14cmマチ2cm麻雀箱タテ8.5cmヨコ12.5cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態本体動作確認済・カセット動作確認済多少の使用感ありますが全体的に目立った傷や汚れなくまだまだご使用いただけます。かなり年代の古いものになりますのでどのくらい使用できるかなどの保証は出来かねますのでご理解のある方のみでお願いします。お写真以外の付属品はありません。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。※素人検品のため気になる点などございましたら、必ずコメント、もしくは『受取評価前』にご一報をお願いいたします。○購入元大手リサイクルショップ（鑑定済み）○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。★他にもバッグや財布、多数出品しております（＾ω＾）ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。