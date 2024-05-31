DVD パイプオルガン入門　土橋薫

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ディスク、ケースに目立った痛みなく綺麗な状態です。即購入可能です。教則DVDビデオ「パイプオルガン入門」第1章 パイプオルガンについて第2章 オルガン練習の基本第3章 手鍵盤のみの曲第4章 足鍵盤が活躍する曲第5章 オルガンの名曲 演奏のコツ■付録資料 使用楽器のストップリスト、各曲の使用ストップ例ピアノや電子オルガンなど鍵盤楽器の経験者が、初めてパイプオルガンに触れるときに、最低限知っておきたい基礎知識を、オルガニスト土橋薫さんが、わかりやすく実例で説明。また、オルガンの名曲演奏も多数収録されているので、オルガン演奏を見て楽しむこともできる、本邦初のパイプオルガン教則DVDビデオ盤です。演奏者：土橋薫（オルガン演奏とお話・構成）※使用楽器：LICはびきのパイプオルガン（フェルスベルク社製/3段手鍵盤、43ストップ）他土橋 薫（オルガン）大阪音楽大学ピアノ科及びオルガン科卒。東京芸術大学大学院修了。西ドイツ・ウェストファーレン州立教会音楽学校留学。国内外各地での演奏活動で好評を博す。現在、大阪音楽大学、相愛大学音楽学部、及び甲南女子大学の講師。LICはびきのオルガン講座講師。日本オルガニスト協会会員。[-閉じる]