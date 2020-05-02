欅坂46 櫻坂46 佐藤詩織　生写真　欅宣言　繋がるチャーム　まとめ売り

購入前に必ずプロフィールをお読み下さいませ。購入後クリアファイルに入れ保管していました、佐藤詩織生写真、繋がるチャーム、缶バッジ、ミニ色紙まとめ売りになります。 未使用品です。初期傷など気になさる方や神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。素人保管ですのでその点ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。即購入⭕️他にも欅坂46など出品していますので、宜しければ覗いて見て下さい。グッズ種類···写真ジャンル···女性アイドル



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3ページ目)《平手派また卒業》欅坂46・佐藤詩織が書いた「活動のなかで ...



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