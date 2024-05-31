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ニンテンドー3DS LL
商品番号 T15291929537
商品名

ニンテンドー3DS LL
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体初期化済み動作確認済みタッチペン、充電器付き中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。自分が購入した時、充電器が無かったので写真の充電器を新しく購入して使っていました。
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